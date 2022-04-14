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Как выглядит дом, где прятался Медведчук: шик даже в гардеробной

14 апреля 2022, 11:08

Медведчук остался верен себе и роскоши.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук даже в бегах не смог обойтись без роскоши / СБУ

Личный охранник беглого Виктора Медведчука рассказал, где прятался кум Путина в Киеве.

Оказалось, что Медведчук, жена которого обратилась в практически ультимативной форме к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа, прятался в Киеве, на Печерске.

Терраса на крыше
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Гигансткая гардеробная

Ванная комната
Кухня

Как оказалось, дом на 772 квадратных метра, с дизайнерским озеленением, построен из качественных, натуральных материалов, дорогая мебель и техника ведущих европейских производителей, особый дизайн позволяющий чувствовать себя комфортно. "Сделанный с любовью для себя с максимально продуманной планировкой", - сказано на сайте Dom.ria.com.

Главный зал
На картине не Оксана, а Леся

В описании также сказано, что на данный момент дом снят.

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Цена дома 17 тысяч долларов в месяц

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.

viber
Медведчук Виктор Медведчук
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