Новая Чмоня: в Сети высмеяли жену Медведчука, обратившуюся к Эрдогану

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Жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

По словам Марченко, задержание нардепа от ОПЗЖ является незаконным.

При этом Марченко записала еще одно обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь освободить ее мужа.

Отметим, что Марченко для обращения к турецкому лидеру сменила имидж и покрыла голову накидкой.

В то же время в Сети появилось множество мемов, в которых высмеяли обращения Марченко.

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.

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