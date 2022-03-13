"Какие же орки тупые": оккупанты в Николаеве получили на орехи от ВСУ

Виталий Ким / Facebook

Российские оккупанты все пытаются захватить Николаев. Во всех направлениях они получают отпор ВСУ и отступают или сдаются.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что российские орки действительно "очень тупые".

По его словам, украинские защитники двигаются по всем направлениям, в то же время оккупанты ведут себя тупо.

"Какие же они тупые. Это просто катастрофа. Орки, они и в Африке орки. Они сюда пошли – получили "мзды", решили обойти – и там получить "мзды". В третью сторону пошли – и там получат "мзды", - пошутил Ким.

Позже Виталий Ким заявил, что куда бы оккупанты не двигались - украинские военные их найдут.

Ким заявил, что российские оккупанты выстрелили в школу в одном из населенных пунктов. В настоящее время идет эвакуация:

"Двигаемся мы, двигаемся. Оккупанты, сволочи, выстрелить по школе в одном из населенных пунктов. Присыпало людей. Мы занимаемся эвакуацией. По всем направлениям двигаемся, перемещаемся, думаем. Занимаемся", - сказал глава Николаевской ОГА.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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