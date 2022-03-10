Оккупанты начали обстреливать Николаев из Градов и Ураганов

Град / УНИАН

Российские войска продолжают обстреливать украинские города. Они бомбардируют преимущественно дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Враг начал обстреливать Николаев. Российские террористы наносят удары из Градов и Ураганов. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич.

"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого Градами и Ураганами. Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так что будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен", - сообщил мэр города.

Данных о пострадавших или убитых пока нет, что не может не радовать.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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