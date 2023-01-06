Эксперт Александр Мусиенко особо отметил, что ранее уже появлялись сообщения о возможности передачи Украине американских боевых машин пехоты модели Брэдли.

Какую помощь получат ВСУ после новой встречи в формате "Раммштайн": прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и Алексея Резников

На грядущей, уже восьмой, встрече в формате "Рамштайн" (а она назначена на январь 2023 года) страны Запада могут договориться о передаче Украине бронетехники. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире марафона на телеканале Freeдом.

"Я думаю, что речь пойдет о бронетехнике, это БМП и бронетранспортеры разных типов, предназначенные для укрепления наших механизированных бригад", – сказал он.

Мусиенко особо отметил, что ранее уже появлялись сообщения о возможности передачи Украине американских боевых машин пехоты модели Брэдли.

Кроме того, говорит эксперт, на заседании может обсуждаться усиление возможностей артиллерии ВСУ. По словам Мусиенко, это крайне важно в контексте контрнаступления и завершения войны.

"Также на восьмом Рамштайне могут быть приняты решения о предоставлении Украине средств ПВО для противодействия ракетному террору РФ и иранским дронам. Мне кажется, что хорошие новости должны быть в любом случае", – подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские защитники до февраля будут наносить удары по российским штабам на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Другие новости: