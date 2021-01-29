Календарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку

План состоит из 5 этапов вакцинации для девяти групп населения.
Минздрав представил календарный план вакцинации населения Украины от коронавируса. Ожидается, вакцинация стартует с февраля.
Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения. В плане также отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса, пишет пресс-служба Кабмина.
- Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.
- Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
- Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
- Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
- Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
- Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
- Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования
- Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
- Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.
- Глава государства Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме, пишет пресс-служба Офиса президента.
Автор: Екатерина Трохимчук