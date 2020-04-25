Когда могут восстановить работу столичной подземки - названа дата

Подземку в столице могут запустить с 31 мая / УНИАН

Карантин в Украине - вчера Кабмин презентовал план поэтапных послаблений карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В столичном метрополитене спрогнозировали, что по расчетам правительства, работа подземки будет восстановлена примерно с 31 мая.

Как пишет пресс-служба метрополитена, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине. Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая.

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Отмечается, что сначала подземной смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров. В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, в Украине с 11 мая начнут постепенно смягчать карантин при условии, если число новых случаев коронавируса в течение 10 дней не будет превышать 5%. По информации пресс-службы, Кабмин разработал и презентовал четкий план смягчения ограничений.

Также напомним, по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).