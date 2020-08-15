Школы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентября

В украинских школах будут соблюдать правила карантина / mk.npu.gov.ua

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно школы, относящихся к административно-территориальным единицам, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

"Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный уровень" эпидемической опасности", - сказал он.

Степанов добавил, что школы из других трех зон эпидопасности будут работать в обычном режиме.

Читайте такжеОткрытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование

"Остальные - в "зеленом", "желтом", "оранжевом", соответственно, - будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые установлены для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и определенные ограничения", - сказал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, как будет происходить учебный процесс в школах с 1 сентября учитывая пандемию коронавируса.

Глава правительства подчеркнул, что учебный год начнется в Украине 1 сентября, а в в регионах, которые относятся к "красной" зоне эпидемической опасности, будет вводиться двухнедельный карантин.