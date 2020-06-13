В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине

Кинотеатры в Украине работать не будут.
Украинское правительство не позволило открыть кинотеатры по причине сложной эпидемиологической ситуации на территории страны. Дополнительные меры будут приниматься Кабмином по ситуации.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе своего брифинга 13 июня.
По его словам, Кабмин решил не открывать кинотеатры.
"На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются", - добавил Степанов, подчеркнув, что дополнительно комиссия изучит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в каждом регионе.
Напомним, на заседании Кабмина 12 июня было принято решение, согласно которому уже с 15 июня в Украине разрешат поездки в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, а также позволят посещать территорию страны иностранцам.
Кроме того, правительство отменило проведение пробного Внешнего независимого оценивания, которое должно было состояться 15 и 17 июня.
Тем временем в Украине с 15 июня восстанавливается международное сообщение. В аэропорту Борисполь рассказали о количестве запланированных рейсов.
Ранее в Минздраве сделали прогноз относительно второй волны коронавирусной инфекции в Украине. По мнению главного санврача Виктора Ляшко, вероятность повторной серьезной вспышки COVID-19 в стране остается высокой.