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В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине

13 июня 2020, 12:02

Кинотеатры в Украине работать не будут.

Степанов
Кабмин пока не готов открыть кинотеатры / УНИАН

Украинское правительство не позволило открыть кинотеатры по причине сложной эпидемиологической ситуации на территории страны. Дополнительные меры будут приниматься Кабмином по ситуации.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе своего брифинга 13 июня.

По его словам, Кабмин решил не открывать кинотеатры.

"На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются", - добавил Степанов, подчеркнув, что дополнительно комиссия изучит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в каждом регионе.

Напомним, на заседании Кабмина 12 июня было принято решение, согласно которому уже с 15 июня в Украине разрешат поездки в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, а также позволят посещать территорию страны иностранцам.

Кроме того, правительство отменило проведение пробного Внешнего независимого оценивания, которое должно было состояться 15 и 17 июня.

Тем временем в Украине с 15 июня восстанавливается международное сообщение. В аэропорту Борисполь рассказали о количестве запланированных рейсов.

Ранее в Минздраве сделали прогноз относительно второй волны коронавирусной инфекции в Украине. По мнению главного санврача Виктора Ляшко, вероятность повторной серьезной вспышки COVID-19 в стране остается высокой.

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