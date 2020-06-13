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Ляшко назвал области Украины для безопасного летнего отдыха

13 июня 2020, 01:15

Чиновник назвал четыре региона.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко дал рекомендации по планированию летнего отпуска / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине сохраняется на высоком уровне, однако есть четыре области, в которых относительно безопасно можно провести летний отпуск.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что эти регионы уже открыли многие заведения после карантина, поэтому отдых будет полноценным.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Чиновник напомнил, что с 15 июня в Украине возобновляется авиасообщение, поэтому граждане уже могут планировать отпуск и в эпидемиологически безопасных странах за границей.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы, для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.

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