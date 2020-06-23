УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы - Степанов

По словам главы Минздрава, торжество разрешено проводить в группе до 10 человек.

23 июня 2020, 12:38

Брак, свадьба
В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 31 июля. Увеличение количества случаев заражений пока не позволяет снять ограничения. В частности, нельзя проводить многолюдные свадьбы.

Об этом во время брифинга 23 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, можно праздновать свадьбу с ограниченным количеством гостей и соблюдением всех противоэпидемических требований.

Отвечая на вопрос, можно ли праздновать свадьбу группой в 50 человек в закрытом помещении с вентиляцией, придерживаясь всех карантинных мероприятий, министр подчеркнул, что это не соответствует установленным правилам.

"Нет, на 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек", — заявил министр.

Отметим, по состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074 случая заражения китайским коронавирусом. Заболевание подтверждено у 2790 детей и 6138 медиков.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).

Читайте такжеС 22 июня жесткий карантин в Украине будут вводить по-новомуНапомним, ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что возвращаться к жесткому карантину не стоит.

"Как врач и как человек, который следит за тенденциями на Западе, мне кажется, что возвращаться к жесткому карантину не стоит. Потому что украинцы уже не будут его выполнять, и он все равно не будет работать. Плюс эффективность столь жесткого локдауна не всеми странами доказана", - объяснила врач в интервью Главреду.

свадьбы Максим Степанов новости Украины карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы - Степанов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:59
Печальный вывод из новых пленок Деркача
12:53
З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою
12:38
Трагически погиб миллионер и бывший парень актрисы Элизабет Херли
12:38
В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы - Степанов Видео
12:30
Кабмин "убрал" замминистра иностранных дел из-за дела против Порошенко
12:15
Будет легче дышать: синоптик рассказала, чего ждать от погоды завтра
12:03
Мир Юрского периода 3 - дата выхода, съемки и актеры
12:03
Болит пятка: причины и лечение
11:56
"Усатый таракан и Саша 3%": Лукашенко призвал оппозиционеров не оскорблять его Видео
11:41
Степанов заявил, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют провести ВНО
11:30
Советник Авакова рассказал, за что и как украинцев будут штрафовать на карантине
11:29
Люцифер 5 сезон - первый официальный тизер вышел онлайн Видео
11:24
Трамп продлил до конца года запрет на выдачу ряда виз
11:19
Шмыгаль заявил, что Аваков на своем месте Видео
10:52
В России схватили большого полицейского чина за шпионаж для Украины
10:50
Когда в Украине начнется учебный год: в МОН назвали примерные сроки
10:45
Окончательный диагноз Михаила Ефремова сыграл на руку полиции
10:45
Бывший глава МИД Украины рассказал, как вернуть Крым Видео
10:13
В МИД рассказали, запустят ли снова поезда из Украины в Россию
10:13
Коронавирус в Украине 23 июня: число новых зараженных снова резко подскочило - обновлено
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять