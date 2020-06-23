В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы - Степанов

В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 31 июля. Увеличение количества случаев заражений пока не позволяет снять ограничения. В частности, нельзя проводить многолюдные свадьбы.

Об этом во время брифинга 23 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, можно праздновать свадьбу с ограниченным количеством гостей и соблюдением всех противоэпидемических требований.

Отвечая на вопрос, можно ли праздновать свадьбу группой в 50 человек в закрытом помещении с вентиляцией, придерживаясь всех карантинных мероприятий, министр подчеркнул, что это не соответствует установленным правилам.

"Нет, на 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек", — заявил министр.

Отметим, по состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074 случая заражения китайским коронавирусом. Заболевание подтверждено у 2790 детей и 6138 медиков.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).

Читайте такжеС 22 июня жесткий карантин в Украине будут вводить по-новомуНапомним, ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что возвращаться к жесткому карантину не стоит.

"Как врач и как человек, который следит за тенденциями на Западе, мне кажется, что возвращаться к жесткому карантину не стоит. Потому что украинцы уже не будут его выполнять, и он все равно не будет работать. Плюс эффективность столь жесткого локдауна не всеми странами доказана", - объяснила врач в интервью Главреду.