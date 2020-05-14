В Минобразования дали важные рекомендации вузам

В МОН предоставили рекомендации вузам / фото: mignews.com.ua

Карантин в Украине - в Министерстве образования рассказали, как будут проходить сессии в заведениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Так, соответствующие рекомендации министерство разослало учебным заведениям, пишет пресс-служба ведомства 14 мая.

В первую очередь, министерство рекомендует вузам использовать единственный инструмент коммуникаций во время проведения оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах. Дистанционная коммуникация может осуществляться с помощью системы управления обучением, электронной почты, мессенджеров, видеоконференций, форумов или чатов.

Читайте такжеКоронавирус в Киеве?: в главном вузе страны забили тревогу

"В письме Министерство обращает внимание учреждений на важность обеспечения надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационным инструментам, фиксацию времени начала и завершения выполнения студентом задания, использование алгоритмов случайного выбора заданий и прочее", - добавили в МОН.

Кроме того, Минобразования предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения.

"Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть выслан по почте заранее к экзаменационной комиссии, или же, при условии использования в учреждении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью", - пояснили в министерстве.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал, что исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий сообщила, что министерство образования и науки в этом году планирует провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Напомним, табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня.