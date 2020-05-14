УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобразования дали важные рекомендации вузам

14 мая 2020, 18:56

В информации МОН, студенты будут сдавать экзамены дистанционно.

вузы
В МОН предоставили рекомендации вузам / фото: mignews.com.ua

Карантин в Украине - в Министерстве образования рассказали, как будут проходить сессии в заведениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Так, соответствующие рекомендации министерство разослало учебным заведениям, пишет пресс-служба ведомства 14 мая.

В первую очередь, министерство рекомендует вузам использовать единственный инструмент коммуникаций во время проведения оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах. Дистанционная коммуникация может осуществляться с помощью системы управления обучением, электронной почты, мессенджеров, видеоконференций, форумов или чатов.

Читайте такжеКоронавирус в Киеве?: в главном вузе страны забили тревогу

"В письме Министерство обращает внимание учреждений на важность обеспечения надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационным инструментам, фиксацию времени начала и завершения выполнения студентом задания, использование алгоритмов случайного выбора заданий и прочее", - добавили в МОН.

Кроме того, Минобразования предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения.

"Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть выслан по почте заранее к экзаменационной комиссии, или же, при условии использования в учреждении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью", - пояснили в министерстве.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал, что исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий сообщила, что министерство образования и науки в этом году планирует провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Напомним, табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня. 

карантин коронавирус министерство образования правила ВУЗ сессия студент
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобразования дали важные рекомендации вузам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:03
В МИД пояснили переговоры РФ и Германии за спиной Украины
18:56
В Минобразования дали важные рекомендации вузам
18:47
"Пр*ститутка, ш*лава и мр*зь": Андрей Разин накинулся с матами на Катю Гордон
18:45
"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами
18:44
США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая
18:28
На Закарпатье рухнуло здание кинотеатра: есть жертвы
18:18
Украина подала иск против Китая из-за Covid-19: в Пекине удивлены
18:03
Выход из карантина: в Минобразования рассказали, когда в Украине откроют детсады
17:35
Обнародованы сроки открытия кинотеатров после карантина
17:32
Онлайн-продажи и пункты выдачи: что известно о запуске IKEA в Украине
17:30
Ветер любви 42 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020 Видео
17:11
США ударят по Китаю из-за COVID-19: чем угрожают Пекину санкции Вашингтона
17:00
Ветер любви 41 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020 Видео
16:55
"Запустимся с 25-го": в метро Киева рассказали о судьбе проездных на март и апрель
16:52
Дело МН-17: в "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого Боинга
16:25
Ослабление карантина: Кабмин разрешил работать непродовольственным рынкам
16:19
После ослабления карантина мэр Черновцов пожаловался на "тяжелую динамику" с COVID-19
16:16
Умерла Алла Мещерякова - причина смерти и фильмография
16:08
Эксперт пояснил, будут ли Штаты отменять президентские выборы
16:00
СМИ узнали, что происходит в больнице со здоровьем отца Хабиба
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять