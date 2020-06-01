С дистанцией и без массажа: МОЗ обнародовало смягчение карантина для фитнес-залов и бассейнов

Групповые тренировки в бассейне пока запрещены / УНИАН

Министерство здравоохранения обнародовало правила для занятий в спортзалах и бассейнах, где с 1 июня послабляют карантинные требования.

"С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций Минздрава по работе таких учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты", - сообщает Минздрав в Facebook.

Согласно инфографике, групповые занятия в фитнес-центрах могут проводиться для десяти и менее посетителей, которые приходят по предварительной записи. В зале должен находится один человек на 10 кв. м, при групповых занятиях – на 5 кв. м. Шкафчики должны быть открыты только через один, а тренажеры расположены не менее 2,5 метра друг от друга. Групповые занятия для детей до 12 лет пока запрещены. Также нельзя проводить спа-процедуры, и делать массаж.

Читайте такжеВ метро Киева шокировали суммой убытков от карантинаПослабления пока не позволяют использовать многоразовые полотенца, только личные, открывать кулеры с водой и бары, а также оставлять для клиентов печатные рекламные материалы.

В бассейнах разрешены индивидуальные посещения и тренировки спортивных групп второго года обучения и старше. Также администрация должна ограничивать количество людей на одной дорожке.

Карантин в Украине

Как ранее сообщалось, в Украине с понедельника, 1 июня, стартует новый этап

смягчения карантинных ограничений. Как подчеркнул во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 июня разрешается перейти к следующему этапу.

Напомним, шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина.