Волна массовых штрафов: Зеленский сделал заявление о резкой вспышке COVID-19

Зеленский призывает проводить проверки мест скопления людей / УНИАН

Президент Владимир Зеленский призвал усилить проверки мест скопления людей на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. Власть придерживается консолидированной позиции, согласно которой нарушителей карантина нужно привлекать к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В связи с резкой вспышкой коронавирусной инфекции Зеленский предлагает проводить проверки в транспорте, магазинах и на рынках, где будут выявляться лица, которые нарушают требования карантина. Их привлекут к ответственности.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", - сказал президент.

Также по этому вопросу приводятся слова главы Минздрава Максима Степанова и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Министр здравоохранения считает, что рост числа госпитализированных с COVID-19 вызывает беспокойство. При этом глава правительства полагает, что власти должны продемонстрировать строгую реакцию на эти моменты.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции... Международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности", - заверил Шмыгаль.

Тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что за время карантинных мероприятий правоохранители составили более 12,5 тысяч протоколов об административных нарушениях. В общей сложности украинцев оштрафовали на 4,5 миллионов гривен.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут усилить карантин из-за увеличения количества заболеваний COVID-19 в некоторых областях.

Напомним, 15 июня на территории Украины в регионах с оптимальной эпидемиологической ситуацией будут введены дополнительные меры, связанные с ослаблением карантинных ограничений.