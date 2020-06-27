Украина могла победить COVID-19 в июне: социолог назвал главную ошибку властей

Власти не следовало ослаблять карантин в Украине, считает эксперт / УНИАН

Если бы власти не ослабили жесткие противоэпидемиологические меры в мае, то уже в середине июня число заражений коронавирусной инфекцией в Украине исчислялось бы единичными случаями, либо и вовсе достигло нуля.

Об этом заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в своем комментарии, опубликованном на сайте учреждения.

По его словам, в случае продления противокоронавирусных мероприятий уже к 10-15 июня количество ежедневных заражений снизилось бы существенно. Однако после введения первого этапа смягчения противоэпидемиологических мер 11 мая число заражений COVID-19 резко возросло.

"После введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина. К тому же, этот показатель растет", - уверяет Паниотто.Читайте такжеУченые изобрели почти мгновенный метод уничтожения коронавируса

Также он подчеркнул, что на ухудшение коронавирусной ситуации в Украине влияет поведение украинцев, которые не соблюдают профилактические меры в публичных местах и общественном транспорте.

Напомним, по данным на утро, 27 июня, коронавирусной инфекцией заразились еще 948 украинцев. Всего с момента начала эпидемии на территории Украины в стране зафиксировано 42 065 случаев заражения COVID-19.

Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал о ситуации с коронавирусом в городах Украины и заявил, что власти скрывают реальное положение вещей.