Минздрав перечислил правила проживания в общежитиях на время карантина

В МИнздраве перечислили правила проживания в общежитиях / mnau.edu.ua

Минздрав обнародовал правила проживания в общежитиях во время карантина.

В первую очередь, нужно носить маски или респираторы за пределами комнат и проходить температурный скрининг, передает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

"Все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, посетители должны проходить температурный скрининг, а также воздержаться от контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторной болезни. В то же время администрация и владельцы общежитий должны ограничить массовые собрания, обеспечить 5-дневный запас средств индивидуальной защиты, а также обеспечить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей.

Ранее сообщалось, что в Запорожье среди студентов иностранного факультета государственного медицинского университета выявили вспышку коронавируса. По состоянию на 08:00 15 августа выявлено 29 заболевших Covid-19.