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В Минздраве пояснили, как будут работать стоматологи с 11 мая

10 мая 2020, 19:08

В МОЗ дали важные рекомендации по работе стоматологических кабинетов во время карантина.

Стоматология, зубы, зубник
В Минздраве дали рекомендации по работе стомалогии / Стоматология

Карантин в Украине ослабят с 11 мая и в связи с этим Минздрав обнародовал рекомендации по организации работы стоматкабинетов.

Как пишет пресс-служба Минздрава основные правила гласят следующее:

  • перед началом работы стоматологического кабинета необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.
  • Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.
  • Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами и с перерывом в 15 минут между приемами клиента.
  • Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.
  • Не позднее чем за день до приема клиента необходимо провести его опрос по общему состоянию здоровья.
  • Маршрут клиентов в кабинет должен быть организован так, чтобы исключить контакт между ними.
  • Журналы, игрушки, брошюры и т.д. должны быть убраны из доступа посетителей.
  • На входе в помещение должен быть антисептик.

Карантин в Украине

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее Главред писал, что в  КГГА обнародовали главные требования к работе летних и сезонных площадок ресторанов и кафе, которым разрешили работать во время карантина.

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