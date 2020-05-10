В Минздраве пояснили, как будут работать стоматологи с 11 мая

В Минздраве дали рекомендации по работе стомалогии / Стоматология

Карантин в Украине ослабят с 11 мая и в связи с этим Минздрав обнародовал рекомендации по организации работы стоматкабинетов.

Как пишет пресс-служба Минздрава основные правила гласят следующее:

перед началом работы стоматологического кабинета необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами и с перерывом в 15 минут между приемами клиента.

Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.

Не позднее чем за день до приема клиента необходимо провести его опрос по общему состоянию здоровья.

Маршрут клиентов в кабинет должен быть организован так, чтобы исключить контакт между ними.

Журналы, игрушки, брошюры и т.д. должны быть убраны из доступа посетителей.

На входе в помещение должен быть антисептик.

Карантин в Украине

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее Главред писал, что в КГГА обнародовали главные требования к работе летних и сезонных площадок ресторанов и кафе, которым разрешили работать во время карантина.