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Вирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине

Эксперт отметила, что украинцы начали пренебрегать элементарными правилами эпидемиологической защиты.

6 июля 2020, 19:48
Карантин
Карантин ужесточать бессмысленно / УНИАН

В данный момент отсутствует необходимость ужесточать карантин в Украине, поскольку школьники и студенты находятся на каникулах, а они являются наиболее подверженной категорией населения к распространению инфекций воздушно-капельным путем.

Такое мнение во время чата в Главреде озвучила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко. Она подчеркнула, что в большей мере риск касается школьников, потому что в студенческом возрасте люди уже сталкивались со многими вирусами и инфекциями.

"Да, сейчас коронавирус продолжает распространяться, и карантинные ограничения сняты. Однако если бы люди меньше пренебрегали ношением масок и мытьем рук, ситуация была бы намного лучше. Пассажиры, которые пользуясь общественным транспортом, тем же метро, не надевают маски, проявляют крайнюю степень неуважения к окружающим", - акцентировала эксперт.

Читайте также"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантинПо словам Мироненко, карантин в Украине никогда не был чрезмерно жестким. Она подчеркнула, что под Киевом все равно находились заведения - рестораны и базы отдыха - где людям разрешали не надевать маски. Нарушали закон и церкви. Вирусолог напомнила, что вся Киево-Печерская лавра переболела коронавирусом, три человека умерли.

"Так что жесткий карантин нам не нужен, но нам необходимо обязательное ношение масок в общественных местах. Плюс мы должны помнить про регулярное мытье рук. Эти элементарные правила очень важны", - подвела итог специалист.

Напомним, Мироненко утверждает, что вторая волна коронавируса будет осенью, при этом она наслоится на эпидемию гриппа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

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