Во Львовской области ослабили карантин: что теперь разрешено

Во Львовской области ослабили карантин / УНИАН

Коронавирус продолжает распространяться по территории нашей страны, а во Львовской области решили ослабить карантинные ограничения.

Решение о частичном ослаблении карантинных мер с 7 июля было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщается на сайте ОГА.

По словам главы облгосадминистрации Максима Козицкого, регион постепенно выходит из пикового периода массовых заболеваний

При соблюдении противоэпидемических мер со вторника разрешат работу:

гостиниц,

заведений общественного питания,

учреждений физической культуры и спорта,

спортивных залов

фитнес-центров.

Также разрешат проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Ответственность за соблюдение противоэпидемических мер несет организатор мероприятий.

Кроме того, комиссия на следующем заседании намерена рассмотреть возможность открытия детских садов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

Также напомним, в данный момент отсутствует необходимость ужесточать карантин в Украине, поскольку школьники и студенты находятся на каникулах, а они являются наиболее подверженной категорией населения к распространению инфекций воздушно-капельным путем.