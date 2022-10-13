"Карты таро забыл": министр обороны Украины ответил, когда закончится война

Влексей Резников / Facebook/reznikovoleksii, Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников остроумно отшутился в ответ на вопрос о том, когда закончится война.

Спрогнозировать завершение войны в Украине практически невозможно. Министр обороны Украины также достаточно осторожный в таких заявлениях.

"Уже говорят, что война будет длиться два года. Когда мы победим?", - задает вопрос журналистка на пресс-конференции.

Однако министр обороны ответил, что бежал и оставил карты Таро.

"Я извиняюсь, я просто собирался, переодевался и оставил карты Таро в номере. Я не могу сейчас вам сказать, когда (завершится война - ред.)", - ответил Резников.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал сильное заявление относительно войны. Он подчеркнул, что Украина не имеет права оставить эту войну в наследство своим потомкам. Поэтому мы должны уничтожать врага здесь и сейчас, и мы можем это сделать.

Ранее стало известно, что Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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