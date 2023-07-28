'Другая миссия': Катерина Кухар призналась, что ей предлагали должность министра культуры

Сейчас много кандидатов, пытающихся добраться до власти всеми путями, отметила Екатерина Кухар.

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Екатерина Кухар раскрыла, что ей предлагали должность министра культуры / коллаж: Главред, скриншот: instagram / ekaterinakukhar_official/

Украинская артистка балета Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, пытающихся добраться до власти всеми путями. Задача №1: сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре для передачи будущему поколению, - написала Кухар в своем Instagram.

В комментариях под постом ее фолловеры написали, что поддержат Кухар и хотели бы, чтобы она заняла должность нового министра культуры. Балерина призналась, что ей уже предлагали эту работу, однако она отказалась.

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Екатерина Кухар рассказала новую возможную должность / скриншот: instagram / ekaterinakukhar_official

Отставка Ткаченко с должности министра культуры

Напомним, что 20 июля министр культуры Ткаченко подал в отставку. Ткаченко отметил, что"и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

27 июля Рада приняла решение и Ткаченко уволили с должности министра культуры. "За" отставку министра проголосовал 321 депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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