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"Другая миссия": Катерина Кухар призналась, что ей предлагали должность министра культуры

Юлия Куришко
28 июля 2023, 22:56 обновлено 28 июля, 23:03
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Сейчас много кандидатов, пытающихся добраться до власти всеми путями, отметила Екатерина Кухар.
'Другая миссия': Катерина Кухар призналась, что ей предлагали должность министра культуры
Екатерина Кухар раскрыла, что ей предлагали должность министра культуры / коллаж: Главред, скриншот: instagram / ekaterinakukhar_official/

Украинская артистка балета Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, пытающихся добраться до власти всеми путями. Задача №1: сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре для передачи будущему поколению, - написала Кухар в своем Instagram.

В комментариях под постом ее фолловеры написали, что поддержат Кухар и хотели бы, чтобы она заняла должность нового министра культуры. Балерина призналась, что ей уже предлагали эту работу, однако она отказалась.

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'Другая миссия': Катерина Кухар призналась, что ей предлагали должность министра культуры
Екатерина Кухар рассказала новую возможную должность / скриншот: instagram / ekaterinakukhar_official

Отставка Ткаченко с должности министра культуры

Напомним, что 20 июля министр культуры Ткаченко подал в отставку. Ткаченко отметил, что"и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

27 июля Рада приняла решение и Ткаченко уволили с должности министра культуры. "За" отставку министра проголосовал 321 депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Александр Ткаченко Екатерина Кухар Министерство культуры
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