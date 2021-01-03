Каждый год по ребенку: под Хмельницким женщина родила 18 малыша

Многодетная мать из Хмельницкой области родила 18-го ребенка / Фото: скриншот из видео

В Хмельницкой области многодетная мать Светлана Кухарчук накануне Нового года родила 18-го ребенка.

Как сообщает Суспильне, заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник констатировала, что 18-е роды в ее практике случились впервые.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", — сказала Мельник.

Семья считается самой многодетной в Хмельницкой области. Мать новорожденного рассказала, что мальчика, родившегося 18-м в многодетной семье, назвали Павликом. Она добавила, что теперь воспитывает 10 мальчиков и 8 девочек.

Читайте такжеС 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатноВрач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская отметила, что эти роды имели определенный риск, однако женщина родила здорового ребенка весом 4 кг 150 г. Примечательно, что никого из 18 своих детей многодетная мама не кормила грудью, поскольку у нее не прибывает молоко.

К слову, в семье Кухарчуков в 2020 году родилось двое детей – 1 января девочка и 29 декабря мальчик Павел.