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Мать пятерых детей: СМИ выяснили, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными из Уханя

29 февраля 2020, 12:50

Первые камни начали бросать в автобусы еще за семь километров до Новых Санжар.

Новые Санжары
Новые Санжары / Reuters

"Теплый" прием для эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах возмутил общество. Отмечается, что камни в автобусы с ничего не понимающими украинцами и иностранцами начали кидать еще за семь километров до основного места событий.

Согласно ТСН, первыми бросать камни в автобусы с эвакуированными начали женщины еще на подъезде к Новым Санжарам - в селе Руденковка. Отмечается, что первые стычки произошли на железнодорожном переезде, который находится на расстоянии около семи километров до мединского центра, куда поселили эвакуированных из Уханя украинцев.

Из-за столкновений и блокирования дорог в Новых Санжарах автобусы пустили в объезд через село Руденковку, где уже поджидали недовольные.

По словам дежурного на переезде Михаила, он не знает, кто бросал камни. При этом он отметил, что, как только прошло два поезда, так сразу полиция приказала открыть шлагбаум для прохождения колонны. В ручном режиме дежурный не смог этого сделать, поэтому не дождавшись пока сработает автоматика, оба шлагбаумы сломали.

Местные жители признаются, что не узнают местных на видео, которое засняли во время беспорядков. В свою очередь, в сельском совете узнали местных дебоширов, но оправдывают их поведение страхом.

Руденковский сельский голова Сергей Головко рассказал, что приехал успокаивать толпу, когда узнал о блокировании переезда, но его не слышали. При этом он хорошо знает двух самых активных на видео женщин, которые и начали бросать в автобус камни.

"Эти две женщины, скажу так, от них можно было этого ожидать. Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная. У второй двое деток", -  отметил Головко.

Кроме того, он указал, что женщина в синем пальто уже приходила в сельсовет по характеристике для полиции, извинялась и раскаивалась.

"Говорю, зачем это делали. Она говорит, что не знает. Возможно, тот ажиотаж, атмосфера вседозволенности", - объяснил местный сельский глава.

В то же время он указал, что многодетная мать после столкновений еще не приходила в сельсовет. Местная полиция от комментариев отказалась, но заверили, что приобщили видео к материалам уголовного дела.

Как ранее сообщал Главред, в Сети выложили видео, снятое во время акции протеста из-за эвакуации украинцев из Китая и намерения разместить людей в санатории поселка Новые Санжары Полтавской области.

Новые Санжары протесты видео новости Украины
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