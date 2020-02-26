Одни маты: в Сети всплыло видео с женщинами, которые бросали камни в автобусы

В Сети появилось видео с женщинами, которые бросают камни в автобусы / Reuters

В Сети выложили видео, снятое во время акции протеста из-за эвакуации украинцев из Китая и намерения разместить людей в санатории в поселка Новые Санжары Полтавской области.

Видеоролик, на котором отчетливо видно лица людей, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, появился на YouTube-канале PavlovskyNews.

"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города", - сообщается в Telegram СМИ, опубликовавшего видео.

Также отмечается, что все бросавшие в окна камни - женщины. Они громко кричали и обзывали нацгвардейцев. На фоне слышны звуки, похожие на смех.

Протесты в Новых Санжарах