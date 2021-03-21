"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП

Украинское общество будет требовать справедливости и не остановится, считает Дмитрий Гурин.
Народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Гурин считает, что участники акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая переросла в погром Офиса президента, хотели рассказать обществу о несправедливости и беззаконии.
Как написал он в своем Facebook, участники акции хотели донести, что общество будет требовать справедливости и не остановится, пока каждый украинец не будет получать ее без необходимости проводить митинги.
"Все мы знаем, что украинцы трудолюбивый и сообразительный народ и почти каждый украинец сможет что-то нарисовать на граните", - пишет народный избранник от СН.
В то же время он выразил свое разочарование, что общество занято обсуждением "умения украинцев рисовать на граните".
"Конечно, можно обижаться и нападать на тех, кто говорит об очевидном сбое в коммуникации. Но и пламенная адвокация в комментариях права украинцев рисовать на граните никак не поможет ни Сергею Стерненко, ни достижению справедливости в обществе", - добавил Гурин.
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Беспорядки у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.