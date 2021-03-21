"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП

Радикалі устроили беспорядки у Офиса президента / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Гурин считает, что участники акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая переросла в погром Офиса президента, хотели рассказать обществу о несправедливости и беззаконии.

Как написал он в своем Facebook, участники акции хотели донести, что общество будет требовать справедливости и не остановится, пока каждый украинец не будет получать ее без необходимости проводить митинги.

"Все мы знаем, что украинцы трудолюбивый и сообразительный народ и почти каждый украинец сможет что-то нарисовать на граните", - пишет народный избранник от СН.

В то же время он выразил свое разочарование, что общество занято обсуждением "умения украинцев рисовать на граните".

"Конечно, можно обижаться и нападать на тех, кто говорит об очевидном сбое в коммуникации. Но и пламенная адвокация в комментариях права украинцев рисовать на граните никак не поможет ни Сергею Стерненко, ни достижению справедливости в обществе", - добавил Гурин.

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Беспорядки у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: