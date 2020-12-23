Кернес перед смертью оставил завещание: кому достанется наследство

Геннадий Кернес оставил завещание, в котором фигурируют жена и трое детей.
23 декабря в Харькове простились с умершим мэром города Геннадием Кернесом. Он скончался в берлинской клинике от осложнений после коронавируса 17 декабря.
Как сообщил друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс, все состояние будет поделено между его женой Оксаной Гайсинской и тремя сыновьями – Кириллом Кернесом, Даниилом Приваловым и Родионом Гайсинским.
"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс, пишет Страна.
Родные и близкие до последнего верили, что Кернес сможет справиться с болезнью, но у него сначала отказали почки, а потом не выдержало сердце.
Похороны Кернеса - о чем ранее сообщал Главред:
- В среду, 23 декабря, в Харькове проходит траурная церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. Рано утром состоялось отпевание в Благовещенском соборе. Позже прошла церемония прощания с харьковским градоначальником.
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в клинике Шарите в Берлине, где мэр Харькова лечился от последствий коронавирусной инфекции. О смерти Кернеса сообщил его друг – бизнесмен Павел Фукс.
- Попрощаться с Геннадием Кернесом пришел и политик Михаил Добкин, который рассказал о своих извинениях перед харьковским мэром.
- В связи со смертью Кернеса в Харькове должны состояться досрочные выборы мэра города. До проведения выборов обязанности градоначальника будет исполнять его соратник, секретарь городского совета Игорь Терехов.
Автор: Мария Тупик