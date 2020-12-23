Кернес перед смертью оставил завещание: кому достанется наследство

Кернеса похоронили в Харькове / ТСН

23 декабря в ​Харькове простились с умершим мэром города Геннадием Кернесом. Он скончался в берлинской клинике от осложнений после коронавируса 17 декабря.

Как сообщил друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс, все состояние будет поделено между его женой Оксаной Гайсинской и тремя сыновьями – Кириллом Кернесом, Даниилом Приваловым и Родионом Гайсинским.​

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс, пишет Страна.

Родные и близкие до последнего верили, что Кернес сможет справиться с болезнью, но у него сначала отказали почки, а потом не выдержало сердце.​

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