Киев атакует опасный грипп: заболеваемость за неделю резко возросла

Названо количество заболевших гриппом в Киеве за неделю.
В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, значительно выросла заболеваемость среди школьников.
Так, в столице за период с 19 по 25 октября зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ (заболели 4 955 детей и 5 849 взрослых).
При этом в КГГА утверждают, что такой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди киевлян ниже базовой линии на 51,4%.
Из всех заболевших за неделю дети составляют 45,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% - зарегистрировали 2 492 случая.
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В больницах Киева с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из них 14 - дети.
Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в эпидемиологический сезон 2020-2021 в Украине ожидают 4 штамма гриппа.
По словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом грипп находились 280 тысяч человек, из которых 65% - это дети.
Грипп в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В МОЗ заявили, что существует вероятность, при которой человек одновременно может заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 и гриппом. Течение болезни при таком сценарии может значительно усложниться и привести к тяжелому поражению легких.
- В аптеках Украины уже появилась первая трехвалентная вакцина против гриппа.
- Также врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.