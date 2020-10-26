Киев атакует опасный грипп: заболеваемость за неделю резко возросла

В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ почти 11 тысяч человек / pixabay.com

В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, значительно выросла заболеваемость среди школьников.​

Так, в столице за период с 19 по 25 октября зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ (заболели 4 955 детей и 5 849 взрослых).

При этом в КГГА утверждают, что такой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди киевлян ниже базовой линии на 51,4%.

Из всех заболевших за неделю дети составляют 45,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% - зарегистрировали 2 492 случая.

Читайте такжеЗаражение коронавирусом и гриппом увеличит смертность в шесть раз – врач

В больницах Киева с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из них 14 - дети.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов​ сообщил, что в эпидемиологический сезон 2020-2021 в Украине ожидают 4 штамма гриппа.​

По словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом грипп находились 280 тысяч человек, из которых 65% - это дети.​

Грипп в Украине - о чем ранее сообщал Главред: