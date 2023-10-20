Киев – первый город в Украине, где появился Департамент по предотвращению и выявлению коррупции – Кличко

https://glavred.info/ukraine/kiev-pervyy-gorod-v-ukraine-gde-poyavilsya-departament-po-predotvrashcheniyu-i-vyyavleniyu-korrupcii-klichko-10510039.html Ссылка скопирована

Виталий Кличко/ КГГА

Киев – первый город в Украине, в котором создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Этот департамент станет структурным подразделением КГГА, но будет самостоятельным и финансово независимым. Об этом в эфире телеканала сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев первым из городов Украины создал Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Была создана специальная комиссия, которая с середины октября проводила собеседования с претендентами, приславшими свои резюме. К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру победителя, а мэр – назначить его на должность.

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"Что касается деятельности Департамента, то это следует уже из его названия. Это будет самостоятельное и функционально независимое структурное подразделение КГГА", – подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, основные задачи Департамента утверждены решением Киевсовета. Это, в частности, оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА. И, соответственно, подготовка мер и предложений по их устранению. Контроль соблюдения антикоррупционного законодательства. Своевременное выявление и урегулирование конфликтов интересов у работников структурных подразделений КГГА. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Специалисты Департамента также должны обеспечить подготовку антикоррупционной программы и принять участие в разработке городских целевых программ в сфере предотвращения коррупции.

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