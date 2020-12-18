Киев застрял в пробках из-за множества ДТП

Киев остановился в пробках / УНИАН

Из-за более десятка аварий весь Киеве остановился в пробках.

По информации данных Google Maps в пятницу, 18 декабря, в пробках стоят машины на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге. Из-за ДТП, которые произошли возле метро Нивки, образовалась пробка на проспекте Победы.

Кроме того, затруднено движение по улицам Елены Телиги, Академика Грекова, Щусева, Святошинской, Новоконстантиновской, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки. На Телиги и Новоконстантиновской также произошли два ДТП. На Богатырской, Маршала Малиновского и Оболонском проспекте также затруднено движение из-за аварий.

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В свою очередь на левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, проспекте Мира, улице Тампере, улице Евгения Сверстюка, Русановской набережной, улице Братиславской бульваре Перова и проспекте Юрия Гагарина.

Наконец, на Набережном шоссе и Броварском проспекте также ограничено движение из-за ДТП. Движение на Северном мосту затруднено в направлении левого берега.

Шулявский мост