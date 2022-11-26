Киевлянам назвали сроки возвращения электрики, воды, отопления и связи

В Киеве вводили экстренные отключения электроэрнергии / Wikipedia

В Киеве без электроэнергии остаются 130 тысяч абонентов, а водоснабжение уже восстановлено по всему городу.

Об этом идет речь в сообщении городской военной администрации в Telegram.

"Ситуация в Киеве по состоянию на 9:30. Без электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно сниженное давление воды в сети", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление теплоснабжения.

В КМВА также добавили, что мобильная связь практически доступна во всех районах, однако не исключают вероятности локальных проблем в местах без электроснабжения.

"В течение 24-х часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся в работу в штатном режиме. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений", — добавили в администрации.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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