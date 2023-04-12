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"Китаю нравится идея": эксперт объяснил игру Макрона с "автономностью" Европы от США

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 21:29 обновлено 12 апреля, 21:29
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На фоне полномасштабного нападения России на Украину стало понятно, что Европа не может вести самостоятельную политику в сфере безопасности, сказал Илия Куса.
Макрон, ЕС
Макрон продвигает идею автономной политики Европы, в которой заинтересован Китай - эксперт / Коллаж УНИАН

Китаю нравится идея самостоятельной Европы, о которой начал говорить президент Франции Эммануэль Макрон после визита в КНР и встречи с ее лидером Си Цзиньпином. Пекин хотел бы работать с Европой в обход США. Китайцы считают такую риторику проявлением важного момента, на котором сходятся позиции Пекина и Парижа. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В интервью Главреду он рассказал о том, что заявления Макрона относительно потребности Европы в проведении самостоятельной стратегической политики связаны с поддержкой французским президентом идей, которые продвигались еще при основателе Пятой республики Шарле де Голле. Тогда высказывалась точка зрения о необходимости снизить зависимость от США.

"Это давняя идея достаточно крупной части политического истеблишмента Франции. Еще со времен Шарля де Голля они считали, что Европа должна и способна во многих вопросах действовать самостоятельно и критическая зависимость от Штатов – это не очень хорошо. И Макрон как сторонник традиционного французского голлизма продвигает эту идею", - отметил Куса.

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По его словам, ситуация с полномасштабным нападением России на Украину показала, что Европа не может уверенно вести политику в сфере обороны и безопасности.

"Это не новая концепция, но на фоне войны в Украине все это отошло на второй план, потому что оказалось, что европейцы не готовы к действиям во внешней политике в вопросах безопасности и обороны", - объяснил эксперт.

Как полагает эксперт-международник, Китаю нравится такая риторика. Пекин видит возможности сотрудничать с Европой в обход США и цепляется за подобные заявления Парижа.

"Китаю нравится эта идея, ведь он считает, что чем больше автономии будет у Европы, тем более вероятно, что можно будет работать с европейцами без участия США. То есть можно будет развивать отношения с ЕС напрямую и особо не оглядываться на Вашингтон. Поэтому китайцы ухватились за эти заявления как за важный момент, на котором сходятся позиции Пекина и Парижа. К Украине это вообще не имеет никакого отношения. Это – вещи, которые касаются средне- и долгосрочной перспективы", - подчеркнул Илия Куса.

Итоги встречи Си Цзиньпина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай. В поездке он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также войну РФ против Украины.

Си Цзиньпин предложил Франции выступить с "мирным политическим планом" завершения войны в Украине, который поддержит Пекин.

Макрон подчеркнул, что завершение войны политическим путем должно соответствовать интересам всех сторон.

После возвращения из Китая Макрон дал интервью американскому изданию Politico, в котором заявил, что Европе следует снизить свою зависимость от США, избежать втягивания в конфликт между КНР и Штатами по Тайваню и работать над запуском собственной автономной стратегической политики и развитием оборонной промышленности.

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