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В ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев: на какой срок

На данный момент украинцы по-прежнему не имеют возможности выехать в страны Евросоюза.

16 июля 2020, 19:50
Евросоюз
В ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев / УНИАН

Чиновники из Совета Европейского Союза официально обновили список стран, для граждан которых в полном объеме отменены ограничения на поездки в страны ЕС.

Полный список был опубликован на сайте Совета ЕС.

С четверга, 16 июля 2020 года, страны-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей таких государств:

  1. Алжир;
  2. Австралия;
  3. Грузия;
  4. Канада;
  5. Марокко;
  6. Новая Зеландия;
  7. Руанда;
  8. Таиланд;
  9. Тунис;
  10. Уругвай;
  11. Южная Корея;
  12. Япония;
  13. Китайская Народная Республика (если власти КНР подтвердят ответные меры).

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Как сообщают в Совете ЕС, критерии определения стран, для граждан которых нужно снять ограничение на въезд, включают в себя оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения китайского коронавируса (включая экономические и социальные соображения).

В вопросе эпидемиологической ситуации относительно безопасными считаются те страны мира, в которых:

количество новых случаев Covid-19 за последние две недели на 100 тысяч жителей близко к среднему или ниже среднего по Евросоюзу (по состоянию на 15 июня 2020 года);

  • стабильное либо уменьшающееся количество заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.
  • Кроме того, в Совете рассказали, что список стран, граждан которых будут пропускать в ЕС, будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему страны Европы не открыли границы с Украиной.

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