В ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев: на какой срок

В ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев / УНИАН

Чиновники из Совета Европейского Союза официально обновили список стран, для граждан которых в полном объеме отменены ограничения на поездки в страны ЕС.

Полный список был опубликован на сайте Совета ЕС.

С четверга, 16 июля 2020 года, страны-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей таких государств:

Алжир; Австралия; Грузия; Канада; Марокко; Новая Зеландия; Руанда; Таиланд; Тунис; Уругвай; Южная Корея; Япония; Китайская Народная Республика (если власти КНР подтвердят ответные меры).

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Как сообщают в Совете ЕС, критерии определения стран, для граждан которых нужно снять ограничение на въезд, включают в себя оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения китайского коронавируса (включая экономические и социальные соображения).

В вопросе эпидемиологической ситуации относительно безопасными считаются те страны мира, в которых:

количество новых случаев Covid-19 за последние две недели на 100 тысяч жителей близко к среднему или ниже среднего по Евросоюзу (по состоянию на 15 июня 2020 года);

стабильное либо уменьшающееся количество заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.

Кроме того, в Совете рассказали, что список стран, граждан которых будут пропускать в ЕС, будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему страны Европы не открыли границы с Украиной.