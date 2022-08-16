Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петицию

Зеленский ответил, когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины/ Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Ограничения на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет, которые не имеют военного опыта, отменят после того, как в нашей стране закончится военное положение.

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на соответствующую электронную петицию. В ней глава государства подчеркнул, что согласно Конституции, защищать суверенитет и территориальную целостность государства является делом и долгом всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, которые не имеют военного опыта и ранее не проходили военную службу, но прошли подготовку в учебных воинских частях", – отмечает президент Украины.

От добавил, что украинцы, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу во время мобилизации, могут во время войны быть привлечены к выполнению различных работ, которые имеют оборонный характер.

Владимир Зеленский напомнил, что закрепленное в статье 33 Конституции Украины право покидать территорию нашего государства может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения, что предусматривается в статье 64 Конституции.

Президент Украины обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать вопросы, поднятые в электронной петиции.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

Напомним, 15 августа в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени – 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

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