Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату

Когда ожидать пика коронавируса в Украине / Фото Reuters

Украине вряд ли удастся избежать локдауна, так как сейчас заболеваемость развивается фактически по тому же сценарию, что и в прошлом году, когда правительство тоже обещало не вводить жестких ограничений. Все больше регионов будут попадать в "красную" зону, говорит экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По словам эксперта, плато заболеваемости COVID-19 наступит в середине ноября. На его взгляд, украинцам следовало вакцинироваться от коронавируса и высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну ковида.

"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилует вокруг", – сказал Ковтонюк в эфире "Украинского радио".

Локдауна, скорее всего, не избежать

Без серьезных непопулярных мер борьба с распространением вируса будет неэффективной, отметил эксперт и напомнил, что чиновники пообещали не вводить в Украине полный локдаун, как и во время предыдущей волны COVID-19 весной этого года, когда полного локдауна всячески избегали, но де-факто он наступил.

Поэтому Павел Ковтонюк считает, что именно такой сценарий идет сейчас: области одна за другой каждую неделю переходят в красную зону.

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"Я советую представителям местной власти ранее вводить ограничения "красной" зоны, они имеют такую власть. Ведь лучше не ждать, пока больница переполнится, а опередить события", – подытожил эксперт.

Какая заболеваемость коронавирусом на данный момент

За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых больных COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 546 украинцев. В то же время прививки от коронавируса за вчера получили 251 тысяча человек, что является достаточно высоким показателем.

Напомним, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в "желтой" и "красной" зонах. Ответственность за нарушение карантинных норм будут нести перевозчики.