'Коллапс системы': Жданов объяснил почему Путину придется самому прекратить войну

Расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину будут увеличиваться с каждым днем.

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Жданов описал состояние экономики РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Жданов:

США и Европа пригрозили Китаю за сотрудничество с РФ

Страны G7 будут накладывать больше санкций на Россию

Цены в РФ растут, инфляция ставит новые рекорды

Крах экономики страны-агрессора России, как убежден военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, уже очень близок. Состояние российской экономики на сегодняшний день он описал в эфире YouTube канала "Фабрики новостей".

По мнению Жданова, из-за решения открыто поставлять оружие России Китай оказался перед специфическим выбором.

видео дня

"Самое главное, что Европа сразу же отреагировала. Сказали, что будут санкции против китайских компаний, которые поставляют товары на европейский рынок, поэтому Пекину стоит задуматься: или европейский рынок, или беспилотники для Российской Федерации. Соединенные Штаты также сказали, что срочно готовят пакет санкций против Китая за поставки дронов российским войскам для ударов по Украине", - говорит эксперт.

Как вспомнил Олег Жданов, страны G7 сделали совместное важное заявление.

"Они будут накладывать санкции и увеличивать расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину, и пообещали поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Это совместное заявление стран "Большой семерки", поэтому поддержка остается", - порадовал украинцев хорошими новостями военный эксперт.

НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Кроме этого, полковник запаса подчеркнул, что в России сейчас инфляция обскакала все и вся, цены растут, ставку Центробанк России поднимает еще на 3,5%.

"Это будет вообще рекорд. Сегодня 21%, и уже они не могут кредитовать свою экономику, то сейчас на 3,5% % хотят поднять еще учетную ставку. Это уже можно сказать, что происходит коллапс финансовой системы", - резюмировал эксперт.

Другие масштабные провалы России

Как писал Главред, в ночь на 18 ноября Россию атаковали более полусотни БПЛА. Эпицентром атаки была Брянская область, также дроны двигались в сторону Москвы.

На Курщине ВСУ осуществили успешную операцию, воины разгромили и взяли в плен врага. Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Также стало известно, что чиновники РФ будут бежать из приграничных регионов. На фоне разрешения Джо Байдена на использование дальнобойного оружия по территории РФ, агрессоры начали переживать.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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