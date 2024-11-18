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"Коллапс системы": Жданов объяснил почему Путину придется самому прекратить войну

Даяна Швец
18 ноября 2024, 15:03
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Расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину будут увеличиваться с каждым днем.
'Коллапс системы': Жданов объяснил почему Путину придется самому прекратить войну
Жданов описал состояние экономики РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Жданов:

  • США и Европа пригрозили Китаю за сотрудничество с РФ
  • Страны G7 будут накладывать больше санкций на Россию
  • Цены в РФ растут, инфляция ставит новые рекорды

Крах экономики страны-агрессора России, как убежден военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, уже очень близок. Состояние российской экономики на сегодняшний день он описал в эфире YouTube канала "Фабрики новостей".

По мнению Жданова, из-за решения открыто поставлять оружие России Китай оказался перед специфическим выбором.

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"Самое главное, что Европа сразу же отреагировала. Сказали, что будут санкции против китайских компаний, которые поставляют товары на европейский рынок, поэтому Пекину стоит задуматься: или европейский рынок, или беспилотники для Российской Федерации. Соединенные Штаты также сказали, что срочно готовят пакет санкций против Китая за поставки дронов российским войскам для ударов по Украине", - говорит эксперт.

Как вспомнил Олег Жданов, страны G7 сделали совместное важное заявление.

"Они будут накладывать санкции и увеличивать расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину, и пообещали поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Это совместное заявление стран "Большой семерки", поэтому поддержка остается", - порадовал украинцев хорошими новостями военный эксперт.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Кроме этого, полковник запаса подчеркнул, что в России сейчас инфляция обскакала все и вся, цены растут, ставку Центробанк России поднимает еще на 3,5%.

"Это будет вообще рекорд. Сегодня 21%, и уже они не могут кредитовать свою экономику, то сейчас на 3,5% % хотят поднять еще учетную ставку. Это уже можно сказать, что происходит коллапс финансовой системы", - резюмировал эксперт.

Другие масштабные провалы России

Как писал Главред, в ночь на 18 ноября Россию атаковали более полусотни БПЛА. Эпицентром атаки была Брянская область, также дроны двигались в сторону Москвы.

На Курщине ВСУ осуществили успешную операцию, воины разгромили и взяли в плен врага. Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Также стало известно, что чиновники РФ будут бежать из приграничных регионов. На фоне разрешения Джо Байдена на использование дальнобойного оружия по территории РФ, агрессоры начали переживать.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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