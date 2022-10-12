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Командир подлодки, который приказал бомбить Украину, женат на украинке, родители живут в Ялте

12 октября 2022, 08:59

39-летний Сергей Нерусин - командир Б-271 "Колпино". На этой подлодке он не впервые совершает военное преступление. В 2017 году от убивал сирийцев.

Сергей Нерусин
Сергей Нерусин отдал приказ запускать ракеты по Украине / Фото evocation.info, Нацполиция Украины

10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Взрывы были слышны практически в каждой области. Часть ракет была запущена из Черного моря, где утром в понедельник находилось шесть российских военных кораблей с ракетами "Калибр". Командиром одной из подлодок "Колпино" является капитан второго ранга Сергей Нерусин, жена которого - украинка.

Команда расследователей evocation.info выяснила, что 39-летнего Сергея Нерусина связывают с Украиной родственные отношения. Он женат на Екатерине Нерусиной. Она - гражданка Украины, родилась в Ялте. Там же живут ее родители – Петр и Надежда Катаровы.

Нерусин сначала он служил на подлодке "Ростов-на-Дону", позже стал командиром Б-271 "Колпино". На этой подлодке Нерусин не впервые совершает военное преступление. В 2017 году "Колпино" из акватории Средиземного моря обстрелял теми же "Калибрами" территорию Сирии.

Сейчас подлодка базируется на территории аннексированного Крыма в Севастополе. 10 октября по приказу Нерусина крылатые ракеты вылетели в Украину и убили мирных людей.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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