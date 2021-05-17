Комитет ВР отказался отправлять Степанова в отставку

Отставка Степанова под вопросом / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал увольнение министра здравохранения Максима Степанова. Он рекомендовал вынести этот вопрос на усмотрение парламента.

В частности, по увольнению Степанова семеро членов комитета проголосовали "за", семеро воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

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Решение вынести увольнение Степанова на усмотрение сессионного зала поддержали 13 членов комитета.

Нардеп Ярослав Железняк намекнул, что голосование в сессионном зале может быть неожиданным.

"Учитывая, что профильный комитет не поддержал представление премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", – написал он в Telegram.

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Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред: