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Комитет ВР отказался отправлять Степанова в отставку

17 мая 2021, 17:59
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Комитет рекомендовал депутатам определиться с отставкой Степанова уже в сессионном зале.

Степанов
Отставка Степанова под вопросом / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал увольнение министра здравохранения Максима Степанова. Он рекомендовал вынести этот вопрос на усмотрение парламента.

В частности, по увольнению Степанова семеро членов комитета проголосовали "за", семеро воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

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Решение вынести увольнение Степанова на усмотрение сессионного зала поддержали 13 членов комитета.

Нардеп Ярослав Железняк намекнул, что голосование в сессионном зале может быть неожиданным.

"Учитывая, что профильный комитет не поддержал представление премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", – написал он в Telegram.

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Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред:

  • 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
  • Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
  • Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса.
  • Арахамия также заявил, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.

Кабмин Верховная Рада Максим Степанов Михаил Радуцкий
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