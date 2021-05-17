Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" / скриншот из видео

Глава Минздрава Максим Степанов накануне голосования за его отставку громогласно заявил о том, что битва пока не проиграна. Он отметил, что не писал заявление, и рассказал о "подковерных играх".

"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца. Убежден, что рядом с профессионализмом и профессионализмом, не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре", — написал он на своей странице в Facebook, и разместил видеообращение.

По его словам, "врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине".

"Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", — подчеркнул он.

Также он поделился своими мыслями по поводу отставки.

"У меня в жизни есть принцип — заканчивать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решения", — сказал министр,

Степанов добавил, что у него "иногда возникали споры с коллегами", поскольку он "твердо стоял на позициях, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от любых проектов".

"Пока подковерные игры касались меня лично — я не обращал внимания. Однако события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду, поскольку твердо убежден, что реформы должны задумываться и реализовываться профессионалами, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду", — отметил Степанов.

Видеообращение Степанова:

Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее: