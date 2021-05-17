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Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх"

17 мая 2021, 15:52
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Глава Минздрава заявил, что больше не будет закрывать глаза на то, как руками политических сил уничтожается медицина. Он пообещал, что борьба только начинается.

Максим Степанов
Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" / скриншот из видео

Глава Минздрава Максим Степанов накануне голосования за его отставку громогласно заявил о том, что битва пока не проиграна. Он отметил, что не писал заявление, и рассказал о "подковерных играх".

"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца. Убежден, что рядом с профессионализмом и профессионализмом, не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре", — написал он на своей странице в Facebook, и разместил видеообращение.

По его словам, "врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине".

"Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", — подчеркнул он.

Также он поделился своими мыслями по поводу отставки.

"У меня в жизни есть принцип — заканчивать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решения", — сказал министр,

Степанов добавил, что у него "иногда возникали споры с коллегами", поскольку он "твердо стоял на позициях, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от любых проектов".

"Пока подковерные игры касались меня лично — я не обращал внимания. Однако события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду, поскольку твердо убежден, что реформы должны задумываться и реализовываться профессионалами, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду", — отметил Степанов.

Видеообращение Степанова:

Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:

  • 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
  • Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
  • Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса.
  • Арахамия также заявил, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.

Максим Степанов новости Украины
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