"Компромиссы не принесут мира, а приумножат жертвы": Подоляк пояснил, чем опасны уступки РФ

Михаил Подоляк / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Официальный Киев ни в коем случае не пойдет ни на какие компромиссы по территориям со страной-агрессором, Россией. Такое сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Просто осознайте: любые территориальные "компромиссы" не принесут мира, а приумножат жертвы. Любые уступки РФ будут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Разве кто-то этого хочет?", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявлял - война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территорию Украины от оккупационных войск. Чиновник говорит - уже прошли девять месяцев войны и теперь ВСУ находится в фазе контрнаступления и эффективного продвижения.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть чуточку иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет крупный город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", - пояснил Подоляк.

До того Подоляк в интервью немецкому изданию Der Standard говорил - украинские военные не будут останавливаться и продолжат мощное контрнаступление даже зимой.

"У Украины нет абсолютно никаких причин и нет возможности прекратить это наступление. Если Украина прекратит это делать, Россия использует время для подготовки войск, введет их в Украину и укрепит свои позиции", – сказал чиновник.

Другие новости: