В СНБО рассказали о тактике успешной войны с Россией

Данилов поведал, как Украина намерена воевать с Россией / УНИАН

В СНБО заявили, что украинская сторона с учетом финансовых и военных возможностей Российской Федерации "будет воевать умом".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола по теме "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития".

По словам Алексея Данилова, ключевым условием формирования мощного ОПК является развитие человеческого потенциала в отрасли.

"Без людей, без мозгов украинцев мы не одержим победу", - сказал он и добавил, что президенту Владимиру Зеленскому скоро подадут на рассмотрение анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере нацбезопасности.

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Он также добавил, что на сегодня на передний план выходят кибернетическая, биологическая и информационная войны, и "весь мир сегодня воюет интеллектом". В то же время он подчеркнул, что в развитии военной промышленности следует сделать акцент на ракетах и авиации.

"Авиация была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авиация", - отметил Данилов.

Он также добавил, что выделенные на безопасность и оборону 246 млрд гривен - это беспрецедентная сумма, но несравнимая с расходами России.

"Понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть в РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать умом", - сказал секретарь СНБО.

Как ранее писал Главред, выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.