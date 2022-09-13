Контрнаступление ВСУ: Зеленский раскрыл невероятный успех на фронте

Зеленский / Посольство США в Украине, Офис президента

Украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, на половине из них еще продолжаются стабилизационные меры.

"По состоянию на это время стабилизационные меры завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается", - сказал он.

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Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях обнаруживают остатки оккупационных войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских оккупантов территориях.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

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