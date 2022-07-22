Корбан обратился к Зеленскому прямо с украинской границы: "можно решить это недоразумение?"

Корбан обратился к Зеленскому после того, как его не пустили в Украину / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украинский бизнесмен и руководитель Штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан просит помощи у Владимира Зеленского. Корбан обратился к президенту после того, как его не пустили в Украину и забрали украинский паспорт. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что до сих пор ему кажется, что "это какое-то недоразумение или розыгрыш".

"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" - написал Геннадий Корбан.

Он добавил, что находится на въезде в Украину на пункте перехода "Смильныця". Он также опубликовал фото акта, который ему выдали после того, как забрали паспорт.

Акт, который выдали Корбану после изъятия паспорта / Геннадий Корбан

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Напомним, ранее в сети появился указ о лишении гражданства Геннадия Корбана, олигарха Игоря Коломойского, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и других. Стоит отметить, что на сайте президента этот указ не был опубликован.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил наличие такого указа и добавил, что он не был опубликован, так как там указаны персональные данные людей.

"Указы, если там есть персональные данные, закрыты. Вы можете не увидеть их, потому что указы о гражданстве содержат персональные данные. Будут ли они опубликованы, я вам не могу сказать, поскольку у меня совсем другие обязанности", – отметил он.

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