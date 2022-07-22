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Корбана не пустили в Украину: у него забрали украинский паспорт

22 июля 2022, 16:23

Недавно в сети появился указ президента о лишении Корбана украинского гражданства.

Корбан
Геннадия Корбана лишили украинского гражданства / УНИАН

Украинского бизнесмена и политика Геннадия Корбана не пустили в Украину и забрали у него паспорт. Все это произошло на границе, документ забрали сотрудники Госпогранслужбы после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Корбана гражданства. В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент изъятия паспорта.

Пограничники объяснили Корбану, что у него забирают паспорт, так как его гражданство остановлено. Из-за этого его и не пустили в страну.

Стоит отметить, что Корбан недавно уехал в Европу. Выехать со страны у него получилось легально, так как он отец троих детей.

В комментарии РБК-Украина Корбан подтвердил, что пытается въехать в Украину через пропускной пункт "Смильница" во Львовской области.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что не понятно по какому документу, например, я могу вернуться назад (в Польшу, - ред.)", - сказал Корбан.

По данным Obozrevatel, пресс-секретарь Госпогранслужбы Вячеслав Демченко уверен в том, что все действия пограничников были законны.

"Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством. При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", – сказал Демченко.

Ранее в сети появился указ о лишении гражданства Геннадия Корбана, олигарха Игоря Коломойского, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и других. Стоит отметить, что на сайте президента этот указ не был опубликован.

гражданство Корбана и Коломойского
Указ Зеленского о лишении Корбана гражданства / Скриншот Сергея Власенко

В эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил наличие такого указа и добавил, что он не был опубликован, так как там указаны персональные данные людей.

"Указы, если там есть персональные данные, закрыты. Вы можете не увидеть их, потому что указы о гражданстве содержат персональные данные. Будут ли они опубликованы, я вам не могу сказать, поскольку у меня совсем другие обязанности", – отметил он.

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Напомним, 6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получит гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

Сам Невзоров надеется его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.

Другие новости:

Госпогранслужба Геннадий Корбан украинский паспорт
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