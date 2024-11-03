'Корейцев из КНДР надо уничтожать': дипломат назвал ответ Украины на угрозу

Партнеры должны понять, что в Украине идет экзистенциальная война для всего демократического мира, отметил Олег Шамшур.

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Шамшур раскритиковал нерешительность партнеров по КНДР / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, www.kcna.kp

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Украина должна уничтожать солдат КНДР на поле боя

Партнеры должны понять, что в Украине идет экзистенциальная война

Украине следует уничтожать военные подразделения Северной Кореи на поле боя. Союзники должны осознать серьезность угрозы и наконец-то действовать. Об этом в интервью Главреду заявил бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

"Думаю, корейцев из КНДР надо уничтожать на поле боя", - сказал дипломат.

По его словам, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о привлечении войск КНДР к войне в Украине является правильным. В то же время комментарий пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх "сложно понять".

"По ее словам, Украина может применить против северокорейцев западное оружие. А что, могли бы запретить уничтожать врага западным оружием? Это абсурд", - подчеркнул Шамшур.

Экс-посол подчеркнул, что ситуация требует четкой реакции партнеров, однако они пока "застыли".

"Партнеры наконец должны понять, что идет война. Она экзистенциальная для Украины и определенным образом для всего демократического мира. Впрочем, пока что определенности со стороны партнеров я не вижу", - добавил Шамшур.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Участие КНДР в войне против Украины - новости по теме

Напомним, для солдат КНДР участие в российско-украинской войне рассматривается как почетная миссия и редкий шанс хорошо заработать, пишет Independent. Для них за честь быть избранными для отправки в Россию, хотя большинство, вероятно, не вернется домой.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен Майк Тернер призвал рассмотреть возможность нападения на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине на стороне России. Он отметил, что участие КНДР в войне должно стать красной линией для США и НАТО.

Как сообщал Главред, Китай не считает угрозой усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Представитель китайского МИД Линь Цзян заявил, что развитие двусторонних отношений является исключительно их вопросом, а Пекин стремится к "скорейшей деэскалации украинского кризиса".

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