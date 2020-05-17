Ставка и огромные доплаты: врачей "ЛНР" хотят переманить в Москву

Врачей Луганска хотят переманить на работу в Москву / УНИАН

В оккупированном Луганске, где детей заставили читать хвалебные стихи "министру", врачам, которые работают с больными коронавирусом, начали предлагать временные контракты в Москве для борьбы с пандемией.

По информации Радио Свобода, медикам предлагают высокую ставку плюс доплаты.

В интервью СМИ один из врачей луганского медучреждения сообщил, что предложения поступают от администрации. Переманить медиков пытаются ставкой около 100 000 рублей (около 36 000 гривен) и доплатами: врачам 80 тыс., медсестрам – 50, санитарам – 30.

Коронавирус

Как ранее писал Главред, после снятия карантина, введенного из-за коронавируса, для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет создана специальная электронная очередь для пересечения линии разграничения.

Также напомним, за последнее сутки Россия обогнала Испанию и начала дышать в спину фавориту COVID-19 - США, где заболели 1 507 000 человек. В связи с этим правительство США решило оказать помощь РФ в борьбе с опасным недугом.