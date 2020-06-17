В Украине с 1 сентября повысят зарплату медикам: кто и сколько получит денег

Зеленский обещает медикам повышение зарплат / УНИАН

Уже с 1 сентября в Украине вырастут заработные платы медицинских работников второго звена. Зарплаты медработников по-прежнему остаются одними из самых низких в стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совещания по предотвращению COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам гаранта, на сегодняшний день можно сказать, что медицинская реформа не поспособствовала росту зарплат врачей второго звена. Обновленная система начисления заработных плат заработает только в 2021 году, однако власти нашли выход из ситуации в виде повышения зарплат медикам уже с 1 сентября 2020 года.

"Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - заверил Зеленский.

На зарплаты медицинским работникам планируют выделять более 2 миллиардов гривен каждый месяц. Следовательно, зарплата врача вырастет на 70% от его действующей тарифной ставки. Медсестры получат прибавку в 50% от зарплаты, санитары – 25%.

Как вырастут зарплаты медработников второго звена

Заработная плата врача – на 70% от тарифной ставки

Зарплата медсестры – на 50% от тарифной ставки

Заработная плата санитара – на 25%

Президент добавил, что если, к примеру, сегодня зарплата хирурга составляет 5087 гривен, с надбавками – это уже до 7 тысяч гривен. А с сентября зарплата врача будет составлять около 10,5 тысяч гривен.

Ранее в Минздраве рассказали о денежной компенсации медицинским работникам, которые заболели коронавирусной инфекцией на работе.