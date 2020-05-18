СOVID-19 сделает украинцев еще более бедными: опубликован жуткий прогноз

В ООН прогнозируют рост уровня бедности в Украине / УНИАН

На основе данных макроэкономических прогнозов Кабинета министров Украины специалисты организации ЮНИСЕФ сделали прогноз, согласно которому пандемия коронавируса на территории страны может нанести существенный удар по уровню жизни украинцев.

Согласно первому сценарию, уровень бедности в Украине может возрасти с 27,2% до 43,6%. В худшем случае уровень бедности потенциально может вырасти до показателя в 50,8%.

По вопросу бедности детей специалисты также дают неутешительные прогнозы.

"Влияние на бедность детей, по оценкам, будет еще более ощутимым: согласно менее угрожающему сценарию уровень бедности детей в абсолютном критерии, как ожидается, возрастет с 32,9% до 51,3%, а согласно более угрожающему сценарию - до 58,5%", - отмечается в отчете организации.

Таким образом, число украинцев, живущих в бедности, может увеличиться на 6,3 млн человек, среди которых – 1,4 млн детей. Более негативный сценарий предусматривает рост числа бедных на 9 млн людей, в том числе 1,8 млн детей.

В организации подчеркнули, что в случае реализации худшего сценария прогресс Украины в борьбе с высоким уровнем бедности будет полностью остановлен, а государство в данном направлении сделает очень серьезный шаг назад.

С целью предотвращения таких сценариев ЮНИСЕФ призывает органы государственной власти и местного самоуправления в Украине принять ряд срочных мер, направленных на защиту украинских семей.

Напомним, под конец прошлого года Всемирный банк зафиксировал снижение уровня бедности в Украине на 2,3%. Причиной назвали рост уровня зарплат и покупательной способности украинцев.

Ранее экс-министр финансов Александр Данилюк сделал прогноз, согласно которому падение украинской экономики во II квартале 2020 года может составить более 10%.