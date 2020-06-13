УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19

13 июня 2020, 14:47

Министр чувствует себя нормально.

Резников
Резников сдал тест на COVID-19 / УНИАН

Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников сдал тест на коронавирус и ожидает его результата.

Об этом он заявил в комментарии изданию КиевВласть.

По словам Резникова, вернувшись из столицы Франции, украинская делегация сдала тесты на COVID-19 и теперь ждет их результатов. Таким образом, он не подтвердил информацию СМИ о своем заражении коронавирусной инфекцией.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", - сказал Резников, отметив, что украинские чиновники каждый раз проходят тестирование после того, как возвращаются в Украину.

Также Резников не жалуется на плохое самочувствие.

"Чувствую себя нормально", - подчеркнул министр.

Напомним, в субботу, 13 июля, ряд украинских СМИ сообщили, что в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка COVID-19. Указывалось, что коронавирусом заразились министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать Владимир Зеленский после обнаружения коронавирусной инфекции у его супруги Елены Зеленской.

новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине Алексей Резников Кабмин
Сейчас вы просматриваете новость «Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:47
Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19
14:31
Пробное ВНО можно пройти онлайн Видео
14:10
В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди
14:09
Врач предупредила об опасности блуждающего нерва Видео
13:50
Лето пришло, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
13:36
Коронавирус мутировал и стал более заразным – ученые США Видео
13:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
13:13
У Зеленского вспышка COVID-19: СМИ назвали фамилии чиновников, подцепивших коронавирус
12:49
Дело Злочевского: в Burisma Group открестились от взятки руководителю САП
12:43
В Польше объяснили, кому из украинцев разрешен въезд на территорию страны
12:37
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
12:11
Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: задержаны три человека Видео
12:02
В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине
12:00
"Никакой охраны не было": тайный агент разоблачила работников детского санатория
11:52
Откат карантина назад: Степанов пригрозил ужесточением ограничений Видео
11:40
Аэропорт Борисполь возобновит международные перелеты: куда можно отправиться
11:24
Коронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за сутки Видео
11:05
Пробного ВНО в Украине не будет – Кабмин отменил Видео
11:00
Ляшко назвал безопасные области в Украине для отдыха летом 2020
10:32
"Поймать" коронавирус за 30 минут: ученые рассказали о новом тесте на COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять