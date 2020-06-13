Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19

Резников сдал тест на COVID-19 / УНИАН

Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников сдал тест на коронавирус и ожидает его результата.

Об этом он заявил в комментарии изданию КиевВласть.

По словам Резникова, вернувшись из столицы Франции, украинская делегация сдала тесты на COVID-19 и теперь ждет их результатов. Таким образом, он не подтвердил информацию СМИ о своем заражении коронавирусной инфекцией.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", - сказал Резников, отметив, что украинские чиновники каждый раз проходят тестирование после того, как возвращаются в Украину.

Также Резников не жалуется на плохое самочувствие.

"Чувствую себя нормально", - подчеркнул министр.

Напомним, в субботу, 13 июля, ряд украинских СМИ сообщили, что в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка COVID-19. Указывалось, что коронавирусом заразились министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать Владимир Зеленский после обнаружения коронавирусной инфекции у его супруги Елены Зеленской.