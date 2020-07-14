США ощутимо увеличили размер помощи Украине - на что пойдут деньги

США существенно увеличили помощь Украине в борьбе с коронавирусом / УНИАН

В США решили существенно увеличить помощь нашей стране для борьбы с опасным китайским коронавирусом с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.

Об этом сообщило американское посольство в Киеве на странице в Facebook. Дипломаты подчеркнули, что Штаты продолжают поддерживать Украину.

Указывается, что новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов направлена ​​на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке страны, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям, пострадавшим из-за войны.

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"С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное", – сказано в сообщении.

Как писал Главред, по состоянию на утро вторника, 14 июля, в мире обнаружили более 13 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 192,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Также отметим, в 2021 году Украина может получить на 25 миллионов долларов больше военной помощи от США. С таким предложение выступили демократы.