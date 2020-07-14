США ощутимо увеличили размер помощи Украине - на что пойдут деньги

В США решили существенно увеличить помощь нашей стране для борьбы с опасным китайским коронавирусом с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.
Об этом сообщило американское посольство в Киеве на странице в Facebook. Дипломаты подчеркнули, что Штаты продолжают поддерживать Украину.
Указывается, что новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке страны, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям, пострадавшим из-за войны.
Читайте такжеБольницы переполнены: в США новый антирекорд по коронавирусу
"С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное", – сказано в сообщении.
Как писал Главред, по состоянию на утро вторника, 14 июля, в мире обнаружили более 13 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 192,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.
Также отметим, в 2021 году Украина может получить на 25 миллионов долларов больше военной помощи от США. С таким предложение выступили демократы.