УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будет еще хуже": Степанов ошарашил катастрофической ситуацией в больницах

Профильный министр бьет тревогу и опасается, что для всех больных коронавирусом в украинских больницах просто не хватит койко-мест.

27 июня 2020, 20:38
Степанов
Степанов припугнул нехваткой мест в больницах / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты - по состоянию на утро 27 июня в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

Из-за резкого увеличения количества инфицированных, профильный министр Максим Степанов заявил, что если не начать соблюдать контроль, возможна резкая нехватка коек в больницах. Об этом он заявил на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 27 июня.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

Читайте также"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за превышения ряда критериев распространения коронавирус в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мероприятий на этих территориях.

Максим Степанов Минздрав коронавирус коронавирус новости больница карантин
Сейчас вы просматриваете новость «"Будет еще хуже": Степанов ошарашил катастрофической ситуацией в больницах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:41
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек
21:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
21:27
"Секс, голые фото": Алина Байкова в прозрачном бикини завела сеть
21:23
В Украине с 1 сентября повысят минимальную зарплату: сколько будем зарабатывать
21:08
Самая уязвимая к коронавирусу группа крови: результаты последних исследований
20:38
"Будет еще хуже": Степанов ошарашил катастрофической ситуацией в больницах
20:35
"Я клоун": Михаил Ефремов сделал политическое заявление об Украине
20:30
Массовая вакцинация в Украине: Ляшко обратился с заявлением Видео
20:04
Минздрав развенчал популярный миф о медицинских масках
19:38
В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус Видео
19:30
Пираты Карибского моря без Джонни Деппа - что снимает Disney
19:27
Онкология гарантирована: названо самое опасное мясо
19:03
Пить воду и находиться в тени: в МОЗ рассказали, как спастись от жары
18:35
Кто виноват во вспышке COVID-19 в Украине: врач раскрыла причины всплеска заражений
18:13
Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
17:58
В Украине вводят новый налог: Шмыгаль раскрыл детали
17:32
"У меня встал": Катя Кищук засветила ягодицы на пикантном фото
17:28
Разработка лекарства от COVID-19: в ВОЗ шокировали космической суммой Видео
17:24
Украина могла победить COVID-19 в июне: социолог назвал главную ошибку властей
16:58
С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять