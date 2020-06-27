"Будет еще хуже": Степанов ошарашил катастрофической ситуацией в больницах

Степанов припугнул нехваткой мест в больницах / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты - по состоянию на утро 27 июня в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

Из-за резкого увеличения количества инфицированных, профильный министр Максим Степанов заявил, что если не начать соблюдать контроль, возможна резкая нехватка коек в больницах. Об этом он заявил на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 27 июня.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

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Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за превышения ряда критериев распространения коронавирус в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мероприятий на этих территориях.